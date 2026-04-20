Эксперт оценил развитие в Москве телемедицины для детей

Телемедицинские консультации в детских центрах — это удобный дополнительный способ связи между врачом и семьей. Он не заменяет очные приемы, но помогает родителям чувствовать себя увереннее в промежутках между визитами к специалисту. Такое мнение выразила заведующая отделением патологии новорожденных и детей грудного возраста корпуса педиатрии и патологии новорожденных ДГКБ имени Н. Ф. Филатова Оксана Монахова.

© Вечерняя Москва

«Родители ребенка с хроническим заболеванием часто сталкиваются с ситуациями, когда требуется совет врача: появился новый симптом, нужно уточнить дозировку лекарства, понять, как интерпретировать результат анализа — такие вопросы возникают регулярно. Раньше на них приходилось отвечать на очередном очном приеме. А при стрессе многие родители в силу человеческого фактора могут что-то упустить, не всегда собрать весь список интересующих вопросов. Представьте, как переживают те, чьи дети находятся на серьезном лечении. Сейчас родители могут записаться на онлайн-консультацию и получить ответ даже без поездки в центр лечения», — отметила эксперт.

Кроме того, такой формат будет полезен и самим врачам. Благодаря нововведениям пациент остается под наблюдением, даже когда физически не находится в клинике. Это помогает медикам своевременно корректировать лечение, не дожидаясь очного приема.

«Телемедицина добавляет еще один уровень контроля и поддержки. Ребенок получает более непрерывное наблюдение, а родители — дополнительную возможность посоветоваться со специалистом, не дожидаясь следующего визита. Это помогает чувствовать себя спокойнее, но при этом не заменяет необходимости в очных осмотрах, когда они действительно нужны», — пояснила Монахова.

В понедельник, 20 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица активно развивает телемедицинские технологии, делая медицинскую помощь более доступной и эффективной, в том числе для детей с особыми потребностями. По словам главы города, в прошлом году в городе были открыты шесть специализированных центров для лечения детей с заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта, а также четыре центра ранней помощи.

Во всех детских центрах лечения и ранней помощи действует принцип цифровой клиники: медицинская документация ведется в электронном виде, что обеспечивает специалистам онлайн-доступ к данным пациентов. Родители в свою очередь могут ознакомиться с результатами проведенных исследований и с заключением врача в электронной медкарте ребенка на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Записаться на онлайн-консультацию к специалистам детских центров могут родители или законные представители ребенка, прикрепленного к данному медицинскому учреждению, также с использованием этих цифровых сервисов. Запись доступна без направления.