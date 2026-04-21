Специалисты исследовали качество школьных брюк

Традиционно в конце учебного года запускаются акции по распродаже школьной формы. Однако, как показало исследование Роскачества, выбрать подходящее ребёнку изделие практически невозможно: 95% проверенных образцов не соответствуют обязательным нормам безопасности.

Всего было изучено 49 моделей школьных брюк в двух категориях: из натуральных и смесовых материалов и из синтетических и смесовых материалов в разных ценовых сегментах. Проверку прошли всего две модели, одна из которых может претендовать на российский Знак качества, сообщили в Роскачестве.

Как оказалось, ни указанный состав, ни стоимость не влияет на качество и безопасность продукции: 95% моделей имели серьёзные нарушения, которые могут оказать негативное влияние на здоровье ребёнка.

Первая группа нарушений – это фальсификация состава ткани. Почти в половине случаев натуральные компоненты были заменены более дешёвым полиэстером.

Вторая группа нарушений заключается в превышении допустимого уровня фенолов, которые относятся к токсичным веществам и напрямую влияют на безопасность продукции. В категории изделий из натуральных материалов нормам по этому критерию не соответствовало 12 из 19 товаров, а в категории брюк из синтетических материалов – 9 из 30.

И наконец, третья группа нарушений – несоответствие требованиям воздухопроницаемости и гигроскопичности, причём в группе из натуральных тканей таких образцов оказалось даже больше – 15 из 19. В группе из синтетических тканей – почти половина (14 из 30).

Такие брюки не способны впитывать лишнюю влагу, превращая одежду в «скафандр». В результате ребёнок может перегреваться, плохо себя чувствовать и терять работоспособность.

«Рынок школьной формы практически неуправляем», – констатируют эксперты Роскачества.

Причины они видят в недостатках сертификации. Так, во многих случаях документы на импортную школьную форму оформляются в зарубежных лабораториях, без проведения необходимых испытаний. В результате получается, что у продавца есть документ о безопасности, но он не соответствует реальному изделию. Кроме этого, у ряда образцов по наиболее низким ценам вообще не оказалось сертификатов.

В качестве рекомендаций родителям эксперты советуют обращать внимание при выборе школьной формы на соответствие изделия требованиям ГОСТ Р 71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования», который вступил в силу в 2025 году, а также наличие российского Знака качества.