Что можно взять с собой на ЕГЭ

В 2026 году Рособрнадзор утвердил перечень предметов, разрешенных к размещению на рабочем столе участника единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующие правила зафиксированы в официальной памятке по организации и проведению испытания.

Согласно документу, выпускники вправе иметь при себе следующие предметы: черновики, гелевую либо капиллярную ручку с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, лекарственные препараты (при необходимости), легкий перекус, бутилированную питьевую воду — при условии, что ее упаковка не создает помех и не отвлекает других экзаменуемых.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей инвалидов и инвалидов дополнительно разрешены специализированные технические средства, адаптированные под их потребности.

Кроме того, на экзамене допускается использование отдельных учебных и вспомогательных материалов в зависимости от предмета. Биология, география, физика, химия — непрограммируемый калькулятор;мматематика и физика — линейка без каких либо справочных данных; литература — орфографический словарь (предоставляется образовательной организацией, на базе которой функционирует пункт проведения экзамена — ППЭ).

В памятке особо подчеркивается: участникам ЕГЭ не следует приносить личные орфографические словари. Это ограничение введено для предотвращения нарушений, связанных с использованием сторонних справочных материалов, рукописных заметок и аналогичных ресурсов.

Строго запрещено иметь при себе любые устройства связи, мультимедийную электронику, вычислительную технику, а также гаджеты для хранения и передачи информации. Все личные вещи экзаменуемые обязаны оставить в специально отведенной зоне внутри здания, где располагается ППЭ.

Единый государственный экзамен стартует 1 июня. В числе первых дисциплин, которые предстоит сдать выпускникам — история, литература и химия. Для тех, кому потребуется дополнительное время, предусмотрены резервные дни проведения экзаменов: они запланированы на период с 22 по 25 июня. Кроме того, у выпускников будет возможность пересдать один из экзаменов — соответствующие даты назначены на 8 и 9 июня.