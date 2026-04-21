Аля Майер назвала популярную ошибку в воспитании детей

Актриса Майер: родители не должны реализовывать мечты через детей

Родители не должны пытаться реализовать свои мечты через своих детей, эта позиция является ошибочной. Об этом «Пятому каналу» на премьере драмы «Чужой звонок» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) рассказала актриса Аля Майер.

Она подчеркнула, что подобные навязанные цели и комплексы взрослых будут мешать подрастающему поколению найти себя.

«Когда родители пытаются диктовать свои, возможно, комплексы или амбиции детям — это всегда плохо заканчивается. Нужно давать каждому человеку возможность совершить свои ошибки и пройти свой путь», — подчеркнула Майер.

Актриса Светлана Пермякова до этого призналась, что испытывает трудности в воспитании дочери-подростка — 13-летней Варвары. По ее словам, у нее наступил «замечательный, прекраснейший подростковый пубертат».

Она уточнила, что воспитывает дочь одна, потому что «мужчины сейчас стали очень инфантильными, очень слабыми». Актриса отметила, что у ее ребенка всегда был сложный характер, поэтому между ними часто возникали ссоры. Пермякова добавила, что она пытается найти подход к подростку, а не наказывать или давить на нее.