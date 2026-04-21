В Госдуме предложили разрешить брать антистресс-игрушки на ЕГЭ

Российским школьникам необходимо разрешить брать с собой на единый государственный экзамен (ЕГЭ) предметы, помогающие справиться с волнением, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

© РИА Новости

Об этом депутат рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.

Помимо стандартного набора из чёрной ручки, паспорта, воды и перекуса, ученикам следует позволить проносить специальный «антистресс-набор».

Чернышов пояснил, что в такой список можно включить личный талисман, небольшую игрушку и беруши без электроники. По его словам, подобные вещи не дают преимуществ при оценке знаний, но существенно снижают серьёзную психологическую нагрузку.

«ЕГЭ должен проверять знания, а не то, кто лучше справляется с волнением», — добавил вице-спикер.

Ранее Рособрнадзор определил список вещей, которые сдающие ЕГЭ в 2026 году могут взять с собой.