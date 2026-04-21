В Госдуме ответили, что поможет выявлять буллинг на ранних стадиях

Контроль социальных сетей и технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволят выявлять буллинг и предотвращать травлю на ранних стадиях. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким (СР), рассказывая о готовящемся законопроекте партии "Справедливая Россия".

По ее словам, инициатива направлена на защиту детей от травли как в образовательной среде, так и в интернете. Депутат отметила, что законопроект позволит создать механизм, при котором взрослые смогут вмешиваться на ранних стадиях и предотвращать развитие критических ситуаций.

«Контроль соцсетей поможет выявлять буллинг. Если родители не успевают проверять, значит важно, чтобы школа участвовала в предотвращении таких случаев. Искусственный интеллект должен следить и давать сигналы в критических ситуациях», — сказала Ким.

Она отметила, что меры противодействия травле должны включать не только наказание за уже произошедшие случаи, но и систему раннего обнаружения опасных сигналов.