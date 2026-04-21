Учителя хотят проверять соцсети учеников: зачем это нужно и можно ли отказаться

В одной из подмосковных школ родителей учеников третьего класса попросили дать разрешение на мониторинг социальных сетей их детей. Предполагалось, что проверка открытых страниц, аккаунтов и групп будет вестись на протяжении всего времени, что ребенок учится в этой школе. Законен ли такой мониторинг и можно ли без последствий от него отказаться, выясняла «Вечерняя Москва».

Что произошло

Родители учеников одной из школ в Красногорске рассказали о документе, который им раздали на днях. В нем предлагалось дать разрешение на «осуществление мониторинга классным руководителем публично доступной информации в социальных сетях обучающегося».

Утверждается, что такой документ раздали только родителям учеников третьего класса. В других классах подобные соглашения пока что не выдавали. Цели разрешения, указанные в документе: обеспечение безопасности детей, профилактика противоправных действий в информационном пространстве, предупреждение ситуаций, которые могут негативно сказаться на ребенке, и соблюдение принципов сотрудничества родителей и школы в воспитательном процессе.

Родители третьеклассников отказались подписывать документы. Они утверждают, что могут самостоятельно контролировать своих детей и их страницы в социальных сетях, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Можно ли отказаться от мониторинга

Кандидат юридических наук, вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин в беседе с «Вечерней Москвой» напомнил, что в Конституции РФ закреплено право на свободу мысли и слова.

«Если педагоги хотят проверять социальные сети детей, это не означает, что так нужно делать. Потому это право, а не обязанность», — объяснил эксперт.

Кроме того, мониторинг социальных сетей детей является рекомендацией, а не требованием. Этот контроль носит сугубо инициативный характер департаментов образования субъектов РФ.

«Он никак не коррелирует с законом. Поэтому родители вправе отказаться от такого дополнительного контроля за их детьми», — добавил собеседник «ВМ».

Отказаться от мониторинга можно в письменном виде, и это не повлечет последствий. После подачи письменного отказа соцсети ребенка не будут проверять классные руководители, учителя и другие относящиеся к педагогической деятельности лица, заключил Алешкин.

