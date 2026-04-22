Россиянам объяснили, почему запреты для детей в интернете бесполезны

Рост количества преступлений среди детей и подростков в интернете наблюдается из-за увеличения времени, которое они проводят в сети. Однако решить эту проблему с помощью введения запретов нельзя. Об этом газете «Известия» сообщила заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

© Газета.Ru

По словам специалиста, каждое третье преступление, совершенное подростками, связано с использованием интернета. При этом для безопасности в цифровой среде необходимо формировать у детей базовые навыки, в числе которых способность саморегуляции, дисциплина и критическое мышление.

Эксперт подчеркнула, что следует не только ограничивать время в интернете, но и учить подростков осознанно потреблять контент. Взрослым необходимо отказаться от роли контролеров в пользу наставничества. Рекомендуется обсуждать с детьми все увиденное ими в Сети и объяснять механизмы воздействия полученной информации.

«Цензура или запреты едва ли сработают. Ребенок в любой момент найдет способ обойти ограничения», — предупредила она.

По слова эксперта, в формировании такой грамотности особенно значимы образовательные учреждения, в которых нужно вводить системные уроки безопасности в цифровой среде. Кроме того, требуются доверительные отношения в семье, благодаря которым ребенок не будет бояться просить помощь.

В конце марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничить использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста, но окончательного решения пока нет. Он подчеркнул, что использование смартфонов и планшетов негативно влияет на психологическое развитие ребенка.