Эксперт рассказал, как защитить ребенка от интернет-преступников

Психолог Мария Зуева заявила, что публикация фотографий и личных данных детей в интернете может облегчить злоумышленникам доступ к ребёнку.

В беседе с РИАМО она отметила, что преступники способны собирать информацию о семье через соцсети, включая маршруты и геолокацию, без прямого наблюдения.

«С этими знаниями подойти к ребёнку на улице или втереться в доверие онлайн — дело нескольких минут», — сказала Зуева.

По словам специалиста, для снижения рисков важно ограничить публикацию изображений детей, отключать геолокацию и формировать у ребёнка понимание личных границ и безопасного поведения в сети.

Ранее кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова предупредила, что ранний доступ к гаджетам вредит психике, зрению и развитию детей.