Можно ли гулять с ребенком, когда у него насморк

Весна приносит с собой не только долгожданное тепло, но и подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Многие родители переживают, что гулять с ребенком во время насморка — опасно для здоровья, однако на самом деле это миф, и такие прогулки даже полезны, рассказала «Газете.Ru» педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Мария Кулкина.

«Прогулки при насморке допустимы и даже полезны — при условии, что это инфекционный, а не аллергический насморк, вызванный цветением в весенне-летний период. Во время прогулки ребенок получает больше свежего и чистого воздуха, за счет чего слизистая носа скорее самоочищается, а носовое дыхание быстрее восстанавливается. Плюс дополнительная физическая активность, как правило, поднимает ребенку настроение», — поделилась специалист.

При этом педиатр обратила внимание, что лучше гулять вдали от детских площадок, например в парке или лесопарковой зоне. Это снизит риски кого-либо заразить и не подхватить дополнительную инфекцию самим. Выезжать за город можно при условии, что ребенок уверенно выздоравливает и хорошо себя чувствует.