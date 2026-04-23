Можно ли гулять с ребенком, когда у него насморк

Педиатр Кулкина: прогулки с ребенком при насморке допустимы и даже полезны
Весна приносит с собой не только долгожданное тепло, но и подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Многие родители переживают, что гулять с ребенком во время насморка — опасно для здоровья, однако на самом деле это миф, и такие прогулки даже полезны, рассказала «Газете.Ru» педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Мария Кулкина.
«Прогулки при насморке допустимы и даже полезны — при условии, что это инфекционный, а не аллергический насморк, вызванный цветением в весенне-летний период. Во время прогулки ребенок получает больше свежего и чистого воздуха, за счет чего слизистая носа скорее самоочищается, а носовое дыхание быстрее восстанавливается. Плюс дополнительная физическая активность, как правило, поднимает ребенку настроение», — поделилась специалист.
При этом педиатр обратила внимание, что лучше гулять вдали от детских площадок, например в парке или лесопарковой зоне. Это снизит риски кого-либо заразить и не подхватить дополнительную инфекцию самим. Выезжать за город можно при условии, что ребенок уверенно выздоравливает и хорошо себя чувствует.
«При явном плохом самочувствии, головной боли, подъеме температуры и ознобе, а также при насморке аллергического характера лучше воздержаться от прогулок. В любом случае, если насморк выраженный, мешает в течение дня и ночью, протекает без положительной динамики, сопровождается повышением температуры и другими симптомами, такими как боль в горле, ушах, а также общей слабостью, необходима консультация врача-педиатра, а в ряде случаев — оториноларинголога. Если же насморк протекает в течение недели без дополнительных симптомов, консультация врача не требуется», — подчеркнула Кулкина.