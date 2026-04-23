Невролог АО «Медицина» Наталья Степаненко рассказала в беседе с «Чемпионатом», почему важно прививать детям любовь к спорту и активности. По её словам, малоподвижность часто сочетается с нарушением сна и нерациональным питанием. Это создаёт замкнутый круг: ребёнок устаёт, становится вялым, ему не хочется двигаться — и двигательная активность падает ещё больше.

«Движение — это не просто способ сжечь калории. Оно играет ключевую роль в развитии мозга. Это и формирование нейронных связей: активные движения стимулируют развитие мозжечка, базальных ганглиев, коры головного мозга — областей, отвечающих за координацию, внимание, эмоциональную регуляцию и обучение», — сказала эксперт.

Кроме того, спорт влияет на регуляцию тонуса мышц и осанки: недостаток движения приводит к слабости мышечного корсета, что ведёт к сколиозам, плоскостопию, головным болям. Эмоциональное здоровье подвержено влиянию физической активности. Спорт снижает уровень кортизола (гормона стресса), повышает серотонин и дофамин — «гормоны радости».