Что категорически нельзя делать за месяц до ЕГЭ

Лучший способ не провалить ЕГЭ – перестать жить только экзаменом уже сейчас.

До старта основного периода ЕГЭ осталось чуть больше месяца, и в это время, как обычно, в образовательной среде снова активно обсуждают, как можно улучшить экзаменационную систему. Но больше всего разговоров традиционно вызывает психологическая нагрузка, с которой сталкиваются не только выпускники, но и их родители.

Сопредседатель Национального родительского комитета, директор Института здоровья АНО Юрий Оболонский в разговоре с "Радио 1" подчеркнул, что ЕГЭ становится стрессом для всей семьи.

Главный совет, который эксперт дал родителям и детям на оставшийся до экзаменов месяц, – не доводить ребёнка до нервного истощения бесконечной зубрёжкой.

– Не давайте возможности ребёнку перегрузить нервную систему, не давайте круглосуточно готовиться к ЕГЭ. Пусть выходит на улицу, на прогулку, пусть занимается спортом, чтобы разгрузить и сменить картинку. Как только картинка поменяется, стресс уйдёт, – отметил Оболонский.

Он также добавил, что современные тестовые форматы, несмотря на все изменения, всё равно способствуют формированию клипового мышления и почти не оставляют детям пространства для творчества. При этом, по его словам, развитие новых технологий, включая искусственный интеллект, требует пересмотра всей системы преподавания.