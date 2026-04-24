Психолог объяснил, как сохранить отношения со взрослой дочерью

Со временем привычные отношения "родитель-ребенок" естественным образом меняются. Мамам непросто смириться с тем, что дочери выросли и хотят самостоятельности. Девушки, в свою очередь, часто болезненно реагируют на любое вмешательство в личную жизнь. В преддверии Дня дочери психолог Московской службы психологической помощи населению Наталья Билык рассказала "РГ", как сохранить теплые, близкие отношения в такой период.

© Российская Газета

Главная причина недопонимания между мамами и дочерьми проста: материнский инстинкт не отключается с наступлением совершеннолетия ребенка.

"Даже мудрая мама продолжает переживать: выспалась ли дочь, правильно ли тратит деньги, тепло ли одет внук. При этом взрослой дочери важно отделиться психологически от родителя - иначе она рискует навсегда остаться "маленькой девочкой", которая все время сдает экзамен перед строгой мамой", - пояснила специалист.

Получается замкнутый круг: мама из лучших побуждений советует, а дочь, защищая личные границы, отдаляется.

Как его разорвать? По словам психолога, есть простые стратегии.

1. Уважайте личное пространство

Взрослая дочь сама отвечает за свой дом (или хотя бы за свою комнату) - даже если в холодильнике только йогурт, а у внуков в комнате - бардак.

Лучше спросить: "Помочь с уборкой или просто поболтаем за чаем?", - чем молча взяться за тряпку и сокрушенно вздыхать.

2. Замените оценку поддержкой

Фраза "а я бы на твоем месте…" звучит для взрослой женщины не как забота, а как сомнение в ее компетентности. Вместо готовых советов - доверяйте выборам своей дочери.

Спросите: "Что ты сама думаешь по этому поводу?" Или просто скажите: "Я уверена, ты разберешься, ты у меня умница". Так вы поможете ей поверить в себя.

3. Выстраивайте отношения на равных

Раньше была схема "Мама - Ребенок": одна командует, другая слушается. Теперь такой подход устарел. Лучший вариант - отношения по модели "Взрослый - Взрослый".

Найдите общие интересы: обсудите фильмы, моду, книги или попробуйте вместе приготовить новое блюдо. Когда вы общаетесь как две равные женщины, напряжение спадает.

4. Говорите о своих чувствах, а не об ошибках дочери

Вместо обвинений "Ты совсем забыла мать, не звонишь неделями!", расскажите о своих эмоциях: "Мне становится грустно и одиноко, когда долго нет от тебя вестей. Я скучаю по твоему голосу". На такие слова хочется ответить заботой, а не защищаться от них.

5. Перестаньте сравнивать

Маме стоит отказаться от фраз вроде "А вот я в твои годы…" или "А вот у Лены дочка…". Дочери тоже не нужно сравнивать методы воспитания мамы с советами блогеров. Мир изменился - и это нормально.

Главное - не пытаться "подправить" жизнь дочери, а быть рядом и поддержать, если нужно.

Кризис в любых отношениях - не конец, а переход к новому этапу. Если справиться сложно, не стесняйтесь обратиться к психологу: это не слабость, а забота о самом дорогом человеке.

Справка "РГ"

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.