Родителям рассказали, как помочь детям в период экзаменов

Более 15 тысяч родителей выпускников девятых и 11-х классов посетили лекции проекта «Московский психологический лекторий», организованные столичными психологами в преддверии государственных экзаменов. На встречах школьные психологи рассказали, от чего зависит успех на основном Государственном экзамене (ОГЭ) и Едином госэкзамене (ЕГЭ), а также объяснили, как правильно поддержать школьников в ответственный период.

«Во всех московских школах прошли психологические лекции для родителей выпускников "Экзамены: как поддержать ребенка". Специалисты объяснили, что именно вызывает тревогу у школьника и что может сделать семья, чтобы помочь ему легче преодолеть этот период. Кроме того, родители старшеклассников узнали, как правильно составить план подготовки, какие фразы лучше исключить из общения с подростком и в каких случаях нужно сразу обратиться к школьному психологу», ― сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Лекции психологов в школах включают не только обсуждение важности экзаменов. Специалисты также делятся практическими рекомендациями: как планировать подготовку, снимать эмоциональное напряжение, что сказать ребенку, чтобы поддержать его и не вызвать протестную реакцию, а также как принять результат экзамена, если он оказался не таким, как ожидалось.

«В столице стало традицией проводить в школах встречи с родителями в рамках городского проекта "Московский психологический лекторий". Мы выбираем темы, которые отвечают запросу москвичей. Весной это, конечно, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Важно, что лекции проходят по единому сценарию в каждой школе города, поэтому любая семья может получить достоверную информацию от профессионалов. Предварительно школьные психологи проходят обучение на вебинаре Городского психолого-педагогического центра, что обеспечивает высокое качество лектория. Такие встречи помогают родителям познакомиться со школьным психологом, напрямую задать ему вопросы и получить ответы, осознать, что помощь рядом», — отметила Диана Мохонько, заместитель директора Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки.

На лекциях психологи выделили четыре основных критерия, которые помогают успешно сдать экзамены: знание предмета, план действий, внутреннее спокойствие и поддержка близких. Что касается предметной подготовки выпускника, специалисты посоветовали чередовать теорию и практику, делать упор на сложные темы и пользоваться разными источниками информации.

По мнению специалистов, в период подготовки к экзаменам необходимо создать дома комфортные условия для ребенка, выделить в расписании время на отдых и заранее продумать запасной план на тот случай, если набранных баллов окажется меньше ожидаемого.

Психологи также отметили, что если школьник чрезмерно активно готовится к экзаменам и жертвует сном, то родители могут помочь ему найти баланс между нагрузкой и отдыхом.

На лекции родители узнали, как правильно поддержать выпускника. Если школьник спокойно относится к экзаменам, достаточно просто интересоваться, как прошел его день. Если подросток избегает разговоров о подготовке, не стоит настаивать: лучше предложить другие способы общения, например переписку или разговор во время совместных дел. В случае слишком эмоциональной реакции ребенка на экзамены специалисты рекомендуют дать ему возможность выплеснуть чувства и найти подходящий способ снятия напряжения.

Если подросток постоянно грустит или нервничает, теряет ко всему интерес и перестает идти на контакт, у него нарушились сон и аппетит, родителям порекомендовали обращаться за помощью к школьному психологу, передает официальный портал мэра Москвы.

