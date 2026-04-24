Праздничный продукт: можно ли детям есть красную икру

Власти Ханты-Мансийского автономного округа убрали из меню пришкольных детских лагерей красную икру. В некоторых таких учреждениях закупали несоответствующие СанПиН продукты питания. Детям в лагерях давали мороженое и бутерброды с красной икрой, но больше такую практику поддерживать не будут, заверили в департаменте образования и науки региона, сообщает «Коммерсантъ». Почему красную икру убрали из меню пришкольных лагерей и можно ли давать этот продукт детям, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елены Соломатиной.

Она объяснила, что существуют установленные нормы, которые должны соблюдаться в определенных учреждениях, в том числе в детских лагерях.

— Скорее всего, исключение красной икры из меню связано с тем, что ее нет в утвержденном списке продуктов для детского питания. Возможно, некоторые учреждения закупили ее в обход действующих правил. Это может казаться странным, но логичное объяснение этому запрету есть, — отметила диетолог.

По ее словам, придерживаться утвержденного списка продуктов важно, потому что в противном случае, если дети отравятся «нелегальным» продуктом или у них возникнет аллергия на него, придется устанавливать ответственного за его попадание на стол.

— Кто будет отслеживать качество продуктов, которые попали в меню учреждения в обход утвержденного списка? Может оказаться так, что на них не будет сертификатов качества. Список утвержденных продуктов нужен, чтобы обезопасить и детей, и взрослых от непредвиденных ситуаций, например, от отравления или аллергии, — добавила эксперт.

Кроме того, списки «разрешенных» продуктов утверждаются с учетом их пищевой ценности — чтобы рацион был сбалансированным по калориям, белкам, жирам, углеводам, витаминам, микро- и макроэлементам. С учетом того, что красная икра содержит большое количество соли, есть ее каждый день, даже в небольшом количестве, не рекомендуется — в противном случае либо будет переизбыток соли, либо придется составлять рацион на оставшийся день так, чтобы в других блюдах соли не было вовсе.

— Даже если красная икра будет очень хорошего качества, в ней все равно будет присутствовать как минимум бензоат натрия. В большом количестве этот консервант вреден для детей, — указала собеседница «ВМ».

Конечно, в икре содержится большое количество полезных элементов: омега-3 жирные кислоты, белок, витамин D и многие другие. Но нужно учитывать и наличие соли, консервантов. А потому давать ребенку красную икру нужно в небольших количествах (чайную ложку) и нечасто (например, по праздникам), заключила Соломатина.

