Для учеников начальных классов предложили ввести тихий час

Введение тихого часа в начальной школе может помочь детям легче адаптироваться к учебному процессу. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко.

По его мнению, переход из детского сада в школу не должен быть резким, а условия обучения — кардинально отличаться от привычных для ребенка. Он отметил, что в начальных классах нагрузка остается высокой, поэтому важно предусмотреть время для отдыха.

Рыбальченко добавил, что особенно актуальна такая мера для групп продленного дня, где дети проводят дополнительное время после уроков. В этих условиях возможность отдыха может стать важным элементом режима.

Если есть группы продленного дня, где дети остаются еще на несколько часов до прихода родителей — а таких сейчас групп будет становиться все больше, потому что родители заняты на работе, то такую меру стоит продвигать. Я думаю, что для детей эта форма не сильно должна отличаться от того, что есть в детском саду, — добавил Рыбальченко, его цитирует РИА Новости.

