Когда могут ввести практическую часть в ЕГЭ по химии и биологии

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что введение практической части в ЕГЭ по химии, физике и биологии возможно не ранее 2028 года.

По его словам, соответствующая модель пока находится на обсуждении. Кроме того, он подчеркнул, что для такого нововведения предстоит решить вопросы с оборудованием, безопасностью и подготовкой учителей.

«Не всё так просто. Должно быть одинаковое лабораторное оборудование во всех пунктах... Кроме того, учителя ответственны за жизнь детей: ожог, ЧП — вплоть до уголовной ответственности...» — цитирует Музаева ТАСС.

Также глава ведомства отметил проблему «цифрового эксперимента»: некоторые школьники прекрасно делают лабораторные работы на компьютере, но теряются с реальной пробиркой в руках.

Ранее Музаев заявил, что отмены ЕГЭ в ближайшие годы не будет.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков между тем призвал переосмыслить понятие высшего образования в России.