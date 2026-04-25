Педагог объяснил, почему нужно учить детей писать ИИ-промпты

Педагоги посоветовали учить детей писать промпты для ИИ
Такие запросы не должны быть элементарными или механическими.
Школьникам нужно работать над «промпт-компетентностью» и развивать «высшие психические функции». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.
«Пусть они используют искусственный интеллект сколько угодно, это даже хорошо. Они не умеют промпты писать. Это не так просто сделать. Поэтому, когда я вижу механически взятые, я это возвращаю. И я искусственный интеллект так настраиваю — возвращай то, что тебе кажется, ты сделал сам по элементарному промпту. И поэтому компетентность, промпт-компетентность является сейчас базовой. Не репродуктивные знания, а промпт-компетентность для человека, который хочет получить магистерское образование. Пункт номер один — запретить искусственный интеллект нельзя. Мы же высшие психические функции хотим развивать, а не экзамен научиться сдавать. Поэтому надо бежать сломя голову за тем, что является предметом неосвоенной компетентности ребёнка».