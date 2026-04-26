В России обсудили отмену школьных домашних заданий

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, что вопрос целесообразности традиционных домашних заданий из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) сейчас активно обсуждается. Он считает, что если нейросети способны без труда справляться с учебными задачами, то такая работа теряет всякий смысл.

— С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление — готовые домашние задания. Уже все прорешано, можно просто списать, и все, — отметил Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, это ставит под сомнение эффективность традиционной системы домашних работ, когда нейросети способны мгновенно выполнять любые упражнения.

— Если то, что задается учителем, успешно решается искусственным интеллектом, то, я как родитель, говорю, смысла в этом задании нет, — подчеркнул Музаев.

Единственный смысл, по мнению руководителя ведомства, может заключаться в том, чтобы учитель попытался проверить, самостоятельно ли ученик выполнил задание.

— Это большой вызов для системы не только школьного, но уже и высшего образования по ряду направлений. Здесь нужны серьезные решения, — передает слова главы Рособрнадзора ТАСС.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в этом контексте отметил, что использование ИИ в системе образования становится глобальным вызовом, к которому мировое сообщество пока не готово.