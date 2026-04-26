Детский офтальмолог рассказал об эффективных тренажерах для глаз

Детский офтальмолог рассказал об эффективных тренажёрах для глаз
Среди них — телемедицинская платформа и осциллирующие очки.
Эти оптические приборы точны и позволяют ребёнку проходить лечение дома, рассказал ОТР детский офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель объединения детских глазных клиник Игорь Азнаурян.
«Мы надеваем специальные очки, которые настраиваются индивидуально под каждого пациента после диагностики. На экране во время лечения для каждого глаза идет своя картинка: слабый глаз видит яркую игру, сильный — размытый фон. Чтобы пройти уровень, мозг вынужден включить слабый глаз. Это работает без слез и в удовольствие», — объяснил врач.
Осциллирующие очки, в свою очередь, помогают при амблиопии и косоглазии, отметил эксперт. По его словам, это инновационное жидкокристаллическое устройство восстанавливает стереозрение и стереопсис.
«Мы разработали их, чтобы вернуть детям остроту зрения и возможность видеть окружающий мир объемным. Очки программируются под каждого маленького пациента индивидуально, благодаря чему процесс лечения становится комфортным и максимально эффективным», — резюмировал он.