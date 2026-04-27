Почему искусственный интеллект не должен заменять учителей в школах

Президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила о необходимости строгого контроля за внедрением искусственного интеллекта в школьное обучение. По ее мнению, технологии могут лишь дополнять труд педагога, но не подменять его в процессе воспитания и социализации детей.

Глава ведомства выразила обеспокоенность бесконтрольным распространением цифровых инструментов на всех этапах обучения.

Васильева подчеркнула, что особенно критична роль живого учителя в школе, где у детей закладываются нравственные основы. В связи с этим Академия запустила комплексную программу исследований, в рамках которой ученые уже создали специальные критерии для оценки дидактических возможностей цифровых образовательных ресурсов.

Кроме того, РАО планирует расширять международное сотрудничество для изучения адаптации образовательных систем к инновациям. В марте текущего года представители Академии приняли участие в профильной конференции в Китае. Васильева отметила высокую заинтересованность в совместной работе со стороны партнеров из КНР и других стран БРИКС, которые также нацелены на изучение последствий интеграции нейросетей в учебный процесс.