Препубертат: все, что нужно знать родителям о непростом возрасте

Это тот самый вроде бы золотой период, когда ребенок еще не подросток с его пубертатными закидонами, но и не малыш с капризами. Но в характере уже появляется странная смесь: вспышки эмоций, вопросы про тело, резкое отстаивание границ и неожиданная самостоятельность.

Препубертат — это не проблема, а переход, и чем спокойнее его проживают взрослые, тем мягче он проходит для ребенка и родителей. И тем проще будет проживать уже полноценный подростковый кризис с его сепарацией, если доверие уже есть, его ценят и берегут. Психолог Радмила Бакирова рассказала, на какие моменты обращать внимание прежде всего.

Это не капризы, а реальная перестройка

Препубертат обычно начинается примерно с 8-11 лет и связан с постепенной активацией гормональной системы.

«Ребенок еще не вошел в активную стадию пубертата, но тело уже как бы разогревается: меняется чувствительность, реактивность нервной системы, эмоциональный фон. Отсюда перепады настроения, обидчивость, внезапная усталость или раздражение. Важно понимать: это не манипуляция, а этап, когда нервная система учится работать в новых условиях», — подчеркивает эксперт.

Тело меняется раньше, чем психика успевает догнать

Появляются первые физические признаки: скачки роста, изменения запаха тела, у девочек — начало роста груди, у мальчиков — первые изменения в телосложении. Но внутренне ребенок еще не всегда готов к этим изменениям. Отсюда неловкость, смущение, иногда даже стыд за собственное тело, так что здесь важна спокойная поддержка. Чем естественнее взрослый говорит о теле, тем легче ребенок принимает происходящее.

Конфликты с родителями

Ребенок начинает пробовать мир на прочность (да-да, в очередной раз!): спорит, отстаивает свое мнение, иногда слишком резко.

«Это может выглядеть как упрямство или какой-то вариант испорченности, но, по сути, это тренировка автономии. Задача взрослого — не подавить это, а выстроить рамки без унижения и давления. Когда есть понятные границы и при этом уважение к мнению ребенка, конфликт становится не разрушением, а этапом роста», — утверждает психолог.

Важна не строгость, а контакт

В этом возрасте дети часто закрываются, но это не значит, что контакт им не нужен. Наоборот — он необходим, просто в другой форме, не через нудные вопросы, смахивающие порой на допрос, а через присутствие, спокойные разговоры, совместные дела. Работает простая логика: если ребенку безопасно рядом со взрослым, он рано или поздно будет возвращаться в этот контакт сам. Если же его только критикуют или контролируют, он выстраивает дистанцию.

Что реально помогает пройти этот этап мягко

Режим сна и питания, физическая активность, понятные правила дома и предсказуемость — это база, которая стабилизирует нервную систему. Плюс честные разговоры о теле и эмоциях без стыда, морализаторства или сюсюкания. Взрослому самому важно оставаться в адекватном состоянии — дети в этом возрасте очень точно считывают напряжение. Чем спокойнее и устойчивее родители, тем меньше турбулентности в поведении ребенка.