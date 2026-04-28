Нужно ли отменить домашние задания в школах

В российских школах обсуждают возможность отмены домашних заданий. Это связано с использованием искусственного интеллекта при выполнении работ, пояснили в Рособрнадзоре. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, есть ли необходимость в отмене домашнего задания и как это может отразиться на системе образования и детях.

Важны ли для детей домашние задания

Как рассказала председатель Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец, предложение отменить домашние задания можно рассматривать с двух сторон:

традиционная система образования действительно меняется на фоне активного использования искусственного интеллекта. Дети теперь не прикладывают особых усилий, чтобы выполнить домашнюю работу, они копируют сгенерированный ответ, а учителям приходится проверять однотипные «шедевры искусственного интеллекта»;

с другой стороны, домашняя работа — это возможность проявить свою самостоятельность и закрепить пройденный материал. Благодаря этому и формируются «скелет мышления» ребенка, умение искать информацию, анализировать, систематизировать материал, а также отвечать за результат.

Если добровольно исключить домашние задания из системы образования, это отразится на уровне и глубине знаний детей, считает Волынец.

«"Домашка" помогает закрепить материал, особенно старшеклассникам, которые проходят сложные темы и готовятся к экзаменам. Если заданий не станет, школа будет напоминать лагерь, где учитель вещает, но никто не проверяет, как дети усвоили материал и какую тему стоит объяснить еще раз. Без "домашки" не будет мостика между знаниями и реальными навыками», — уверена собеседница «ВМ».

К тому же, по мнению Волынец, в случае отмены домашних заданий ребенок и родитель теряют возможность живого общения.

«Это катастрофа для связи между взрослыми и детьми. Многие мамы и папы после рабочего дня погружаются в мир школьных задач ребенка, чтобы помочь и объяснить ему, поддержать при выполнении работ. Отмена заданий разобщит семью», — считает Волынец.

Есть причины, чтобы отменить

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что домашние задания создают дополнительную нагрузку для нервной системы ребенка.

«Многие школьники не справляются с объемом материалов, которые приходится выполнять после уроков. Особенно это ощущают старшеклассники, у которых много учебных часов в школе, дополнительные занятия и репетиторы. У них не хватает сил на полноценное выполнение домашних заданий, поэтому не получается закрепить материал. Отсюда низкий уровень знаний, эмоциональное выгорание и стрессы», — пояснила эксперт.

Пересмотреть подход, но не исключать «домашку»

Психолог предложила пересмотреть подход к домашним заданиям, но не исключать их полностью.

«Если дети не справляются с образовательной программой, а учителя жалуются на плохую подготовку к контрольным и проверочным работам, нужно скорректировать объем и задачи домашних заданий, а не исключать их», — считает Наумова.

Специалист подчеркнула: это необходимо, чтобы ребенок не потерял мотивацию к учебе.

«Когда школьники находятся в состоянии постоянного стресса и не видят положительного результата от проделанной работы, они пытаются избегать выполнения домашних заданий, отодвигают их в сторону и прибегают к помощи искусственного интеллекта. Детям важно видеть положительный результат, чтобы стремиться к новым целям. В этом им нужно помочь: упростить задачи и дать больше свободного времени», — заключила психолог.

В марте Министерство просвещения разработало новый образовательный стандарт для учащихся 10–11-х классов. Он начнет действовать с 1 сентября 2027 года.