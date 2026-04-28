Минпросвещения установило даты летних каникул

Летние каникулы у школьников в этом году начнутся 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Продлится отдых, как обычно, до 31 августа.

При этом в ведомстве добавили, что завершение учебного года для учащихся 9-х и 11-х классов совпадает с графиком проведения ОГЭ и ЕГЭ.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, которые приводит РИА Новости, благодаря полноценному отдыху летом дети с новыми силами могут сесть за парты в сентябре. А задача учителей — создать условия, чтобы каждый ребенок смог провести лето с пользой.

Для ребят традиционно будут работать детские центры и пришкольные лагеря, где они смогут поучаствовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, играх и мастер-классах.

Напомним, что Минпросвещения каждый год дает рекомендации, касающиеся сроков каникул. При этом у школ есть право скорректировать график.