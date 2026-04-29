В Рособрнадзоре ответили, на каком уровне остались средние баллы ЕГЭ

Содержательная часть Единого госэкзамена в 2026 году не изменилась ни по одному предмету. Серьёзных колебаний средних баллов ожидать не стоит. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

«Содержательно мы ничего не меняли ни в одном предмете с прошлого года, поэтому ребята спокойно могут готовиться», — сказал Музаев в интервью ТАСС.

Глава Рособрнадзора отметил, что сравнивать средние баллы по разным годам напрямую некорректно из‑за изменений контрольно-измерительных материалов и технологий проведения экзаменов.

Основной период сдачи Единого госэкзамена стартует 1 июня.