Чем зависимость от гаджетов опасна для ребенка

Чрезмерное увлечение ребёнка гаджетами влияет на нервную систему, головной мозг и дальнейшее развитие в целом. Этим в беседе с RT поделилась практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

Она пояснила, что исследования связывают частое «заседание» в телефонах и планшетах с повышенной тревожностью, нарушением сна и эмоциональной нестабильностью.

«Можно сказать, что и на нервную систему влияет, и на мозг в том числе, то есть на развитие полноценное с физической точки зрения», — отметила специалист.

Психолог также перечислила признаки, по которым можно понять, что увлечение стало чрезмерным: ребёнок резко реагирует на попытки ограничить его в доступе к гаджетам, теряет интерес к другим занятиям и не занимается ведущим видом деятельности (у дошкольников это сюжетно-ролевая игра, в младшем школьном возрасте — обучение, а в подростковом — общение со сверстниками).

«Если эта ведущая деятельность страдает, то, естественно, здесь начинается самая большая проблема. Часто страдает учёба. Снижение желания общения с семьёй, сверстниками и вообще, в принципе отказ от каких-то хобби и обычно любимых занятий», — дополнила Дугенцова.

Приучать ребёнка к умеренному использованию гаджетов стоит не через конкретные жёсткие запреты, а через систему: вводить понятные правила и ограничения времени, убирать гаджеты перед сном и во время еды, обозначать зоны без гаджетов (например, стол, диван или рабочее пространство), продолжила эксперт.

Также обязательно стоит предлагать альтернативу: вместо времени в телефоне — любимое хобби и живое общение.

«Ключевое в этой истории — это родители... Неоднократно ко мне приходили родители, у которых гаджетозависимые дети, и всё это приводило к тому, что мы выясняли, что на самом деле папа постоянно в компьютере, мама постоянно в планшете и в телефоне, а чего мы хотим от детей в этот момент — непонятно. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на себя, а затем уже на ребёнка», — заключила собеседница RT.

