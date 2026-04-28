Чтобы понять литературу, детям понадобились мемы

Большинство представителей поколения "альфа" (88%) хотели бы изучать литературу в школе с использованием мемов, поскольку это делает классические произведения более понятными и интересными. Об этом говорится в исследовании книжного сервиса "Литрес" и онлайн-платформы ЕГЭLand, которое есть в распоряжении ТАСС.

"93% респондентов признались, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг, и 88% — что классика стала бы понятнее и доступнее, а занятия интереснее, если бы учителя использовали мем-культуру для объяснения сложных вещей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отличительной особенностью поколения "альфа" является клиповое мышление и восприимчивость к емко и образно поданной информации.

Согласно результатам, большинство школьников регулярно уделяют время как чтению, так и потреблению контента в соцсетях. При этом 63% опрошенных читают книги на постоянной основе, тогда как 72% столь же регулярно потребляют развлекательный интернет-контент. Несколько раз в неделю книги открывают 43% респондентов, ежедневно — 19%. Раз в неделю читают 15% опрошенных, реже раза в неделю — 13%, только по выходным — 10%. В то же время пролистыванию ленты в соцсетях школьники чаще всего посвящают от одного до двух часов в день (27%), еще 23% — от получаса до часа, 20% — от двух до трех часов, 15% — более трех часов в день и еще 15% — менее 30 минут.

В инфополе 86% опрошенных периодически появляются мемы на литературную тематику, 93% отмечают, что это помогает лучше запоминать отдельные эпизоды, образы и символы из произведений. Именно поэтому 88% респондентов выступают за интеграцию мем-культуры в школьные занятия по литературе, поскольку "это сделало бы занятия интереснее, а классические произведения — доступнее для понимания современной молодежи".

Среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов, по мнению респондентов, имеет роман Федора Достоевского "Преступление и наказание" (60%) Далее следуют "Евгений Онегин" Александра Пушкина (53%) и "Горе от ума" Александра Грибоедова (51%). Наиболее подходящим персонажем для мемов школьники назвали Родиона Раскольникова (50%). В тройку также вошли Илья Обломов (48%) и Григорий Печорин (47%).

О методологии исследования

Исследование проводилось в апреле 2026 года среди более чем 900 школьников из разных городов России. Опрос проходил в онлайн-формате, респонденты могли выбрать один или несколько вариантов ответа, а также предложить собственные.