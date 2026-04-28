Курс юаня на Мосбирже вырос больше чем на +0,17%

Юань в ходе торгов на Московской бирже растет, достигая 10,9923. Таким образом, курс китайской валюты увеличился на +0,17%, следует из данных торгов на Мосбирже.

В августе 2015 года из-за кризиса на фондовых рынках и сокращения импорта в США и ЕС Народный банк Китая допустил крупнейшую с 1994 года дневную девальвацию национальной валюты - на 1,99%: с 6,12 до 6,23 юаня за доллар. На следующий день она подешевела еще на 1,8% - до 6,33 юаня за доллар, а 13 августа - на 1,12% до 6,4 единиц за доллар. 1 января 1994 года юань также пережил однодневную девальвацию - его официальный курс был снижен на 33,3%, до 8,7 юаня за доллар