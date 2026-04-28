В ВШЭ рассказали о нежелании детей прикладывать усилия при обучении

Они предпочитают «лёгкое» потребление информации.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала учитель русского и литературы в лицее ВШЭ, кандидат философских наук Ольга Брюханова.

«Мне очень горько от того, что так широко в общественном поле ставится этот вопрос. На мой взгляд, это повод не для того, чтобы утверждать или оправдывать детские ожидания, а для того, чтобы в широкой общественности возникало представление о том, что происходит с нашими детьми. Дети не хотят прилагать эмоциональные, интеллектуальные, духовные усилия, чтобы постичь художественный текст. Наши дети приучены к лёгкому потреблению информации. К сожалению, мы ведём речь о психолого-неврологических сдвигах в формировании подрастающего поколения. Отсюда и о сложностях с социализацией, со становлением ценностных систем наших детей».

Ранее сообщалось, что 88% рождённых после 2010 года детей хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов, говорится в исследовании «Литрес» и ЕГЭLand. 93% признались, что мемы про литературу помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг.