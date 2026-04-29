Что такое методика Монтессори? Главные принципы, польза для развития ребенка, плюсы и минусы системы

Система Монтессори — альтернативная традиционной и популярная до сих пор педагогическая система, разработанная в прошлом столетии итальянским педагогом Марией Монтессори. В России и во всем мире по этой методике работают центры развития, детские сады и школы. «Лента.ру» рассказывает, что такое система воспитания Монтессори, чем она отличается от традиционной, в чем ее плюсы и минусы.

Монтессори: в чем суть методики

Система Монтессори — это научно обоснованный педагогический подход, в котором во главу угла ставится естественное развитие ребенка. По идее ее автора Марии Монтессори, итальянского педагога и одной из первых женщин-медиков в Европе, ребенок, оказавшись в специально оборудованной среде, может сам выбирать, в чем и как он хочет развиваться, без давления извне.

«Мария Монтессори работала с детьми с особенностями развития и обнаружила, что стимулирование искреннего интереса и уважительное отношение дают лучшие результаты, чем обычное обучение. В 1907 году в Риме открылся первый Дом ребенка для типично развивающихся детей, где методика доказала эффективность, далее она быстро распространилась по миру», — рассказала «Ленте.ру» Нисо Одинаева, главный педиатр Минздрава Московской области, доктор медицинских наук, директор НИКИ детства.

Мария Монтессори много наблюдала за детьми и заметила, что у каждого ребенка, если поместить его в специально оборудованную, то есть дидактически подготовленную среду, проявляется свой, индивидуальный интерес.

Основной принцип Монтессори: задача взрослого — не учить детей напрямую, не диктовать и требовать исполнения, а лишь создавать условия, в которых ребенок будет развиваться самостоятельно

«В Монтессори нет единой траектории обучения для всех детей, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» психолог, основатель онлайн-школы «Мамазонка» Карина Рихтере. — Хочешь больше заниматься математикой — хорошо, больше интересен язык — тоже ок. Взрослый остается в роли наблюдателя и помощника, а обучение идет не через словесное объяснение, а через взаимодействие со специальными материалами, карточками, пособиями».

Главные принципы системы Монтессори

В центре внимания в этой методике — уважение к ребенку, отношение к нему как к самостоятельной личности, у которой есть собственные желания, стремления, склонности. Но есть и другие принципы.

Подготовленная среда

Оборудованное «по Монтессори» пространство — это помещение, в котором вся мебель соответствует росту ребенка, а не взрослого, есть открытые полки с доступными предметами, вещи разложены тематически, по зонам. Если это платяной шкаф, то либо метр высотой, либо простой рейлинг с вешалками, чтобы ребенок мог сам подобрать одежду и сам повесить ее обратно. Если книжный шкаф, то это низкий стеллаж, на котором книги расставлены, как на витрине, обложками к ребенку, а не стопками и не в ряд, как у взрослых.

Для Монтессори характерно разделенное на зоны пространство. В специально оборудованных центрах традиционно есть следующие зоны.

Зона практической жизни — учит навыкам самообслуживания: здесь должны находиться рамки с застежками, пуговицами и шнурками, предметы для пересыпания круп, переливания воды, мытья посуды и ухода за растениями. Сенсорная зона — развивает восприятие и мелкую моторику через разные материалы, цвета и тактильные ощущения. Здесь могут лежать, например, разноцветные игрушки, кубики разного размера и материала, мешочки с разными предметами внутри, чтобы узнавать их на ощупь, таблички разной степени шероховатости. Математическая зона — знакомит с числами и простыми математическими операциями. В этой зоне может висеть магнитная доска с цифрами. Языковая зона — место изучения языка и всего, что с ним связано. Здесь к месту книжный шкаф, кубики и плакаты с буквами. Зона знакомства с окружающим миром — знакомит ребенка со всем, что его глобально окружает. В этой зоне может стоять глобус или висеть карта мира с растениями и животными; тут можно хранить наборы для детских опытов.

Главное, чтобы все это находилось на уровне глаз ребенка. «Все предназначено для того, чтобы он мог самостоятельно спланировать занятия и дотянуться до вещей без помощи родителя», — пояснила Одинаева.

Самостоятельность выбора

Ребенок в системе Монтессори сам выбирает, чем и как долго будет заниматься. Взрослый может предлагать несколько занятий на выбор, но решение остается за маленьким человеком. Если сегодня захотелось 20 минут лепить из пластилина, а потом час рисовать — так оно и будет.

«В традиционном обучении подход другой. Взрослый ведет ребенка за собой, задает тему и темп, объясняет, передает информацию. А в системе Монтессори функция педагога меняется, становится второстепенной, и ребенок имеет возможность самостоятельно выбирать, чем заниматься», — отмечает Карина Рихтере.

Возможность ошибаться

В системе Монтессори дети вольны ошибаться без негативных последствий — их не должны ругать или осуждать взрослые. Родитель или преподаватель может подсказать, что что-то пошло не так, но предоставить мальчику или девочке самим решать, как исправлять ошибку, или вообще оставить все как есть.

Отсутствие принуждения и системы оценок

Из-за отсутствия оценок уходит соревновательность, конкуренция, поскольку каждый ребенок занимается по своей траектории. Получается, что у каждого индивидуальная программа обучения.

Развитие идет изнутри самого ребенка, поэтому оценки и соревновательная модель вроде «умнее тот, кто лучше усвоил материал» отсутствуют

Смешанные по возрасту группы

Нет и привычного в традиционной системе набора классов из ровесников.

Монтессори считается системой раннего развития, и наиболее часто Монтессори-педагоги занимаются с детьми в возрасте около трех лет. При этом группы набираются разновозрастные: в одном пространстве могут заниматься дети от трех до шести лет или от шести до девяти. По словам Нисо Одинаевой, это сделано для того, чтобы старшие помогали младшим, тем самым закрепляя свои знания, примеряя на себя роль педагога.

Отсутствие звонков, парт и обязательных уроков

Основа обучения — исключительно внутренний интерес, а дисциплина формируется через осознание границ и уважение к правилам среды, а не через запреты или наказания.

Плюсы системы Монтессори

Свободный выбор

«Дети, воспитанные по Монтессори, активно развивают самостоятельность, ответственность. У них хорошо проработан навык выбора своего пути, очень мощная внутренняя учебная мотивация, любознательность», — перечислила преимущества методики Карина Рихтере.

Низкий уровень тревожности

Ребенок не испытывает стресса, потому что не должен оправдывать чьи-то ожидания и постоянно ждать оценки своим действиям, заметила психолог.

В системе Монтессори нет оценок, нет позиции «я справляюсь или не справляюсь»

Развитие в своем темпе

Система Монтессори уважает индивидуальный темп развития ребенка, дает ему возможность выделить больше времени на сложные для понимания темы и «пробежать» быстрее то, что дается легко.

«Традиционная школа всех подгоняет под одинаковые стандарты, а здесь ребенок может развиваться в индивидуальном темпе, в каких-то сферах быстрее, где-то медленнее», — объяснила Рихтере.

Ребенок учится концентрироваться сам

Дети, воспитанные в системе Монтессори, отлично «прокачивают» навыки концентрации и саморегуляции, продолжила психолог.

Может подходить для тревожных детей и детей с РАС

Детям с расстройством аутистического спектра (РАС) зачастую не подходят стандартные программы обучения. Им нужен особый подход, и психологи и АБА-терапевты иногда включают занятия по Монтессори в систему реабилитации.

Родителям лучше проконсультироваться с врачом или АБА-терапевтом, прежде чем включать систему Монтессори в обучение детей с РАС из-за индивидуальных особенностей ребенка

Пример из практики «У меня был ребенок с высокой тревожностью, которому было сложно включаться в новые виды деятельности. Мы начали с того, что полностью перестроили для него среду. Все материалы разложили по отдельным корзинам и контейнерам, добавили карточки с подписями и расположили на уровне роста ребенка. При этом доступ был свободным, он мог сам выбрать, с чем работать, когда ему интересно. Среда стала для него понятной и предсказуемой. В результате снизилась тревожность, стало меньше протестных реакций, и он начал дольше удерживаться в деятельности. Появились даже первые попытки выбора и инициативы», — поделилась случаем из своей практики Мавиле Караева, детский психолог, специалист по работе с детьми с РАС.

Минусы системы Монтессори

Неуниверсальный подход

Одним детям нужно больше контроля и рамок, другие действительно могут сами выстраивать для себя процесс обучения.

«Есть дети с высокой познавательной активностью, которые хорошо могут организовывать себя сами. А есть дети, которым нужно больше структуры, больше правил, больше руководства. Нельзя забывать, что все разные», — подтвердила психолог.

Цена занятий

Действительно квалифицированные учителя, умеющие работать с системой Монтессори, — скорее редкость в России, особенно в городах в отдалении от столицы. Получить аккредитацию Монтессори-педагога можно, подтвердив свои компетенции при получении интернационального диплома AMI (Association Montessori Internationale). В РФ обучением таких учителей занимается Ассоциация Монтессори-педагогов в России.

Стоимость их услуг обычно высока: в Москве одно частное занятие в среднем обойдется в 2500-4000 рублей. А месяц обучения в частной Монтессори-школе — в 140-150 тысяч рублей.

Стресс при переходе в традиционную школу

Ребенок, с раннего детства развивавшийся в среде системы Монтессори, вероятнее всего, будет испытывать трудности с тем, чтобы влиться в традиционное школьное обучение.

Слабая подготовка к экзаменам

Подготовка к обязательным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ — это скорее ежедневная тренировка, которая больше учит школьников решать тесты. Если ребенок не захочет сам каждый день решать варианты, особенно по предметам, которые ему не интересны, государственные экзамены он, скорее всего, не сдаст.

Перекос в сферах развития

Если ребенок будет заниматься только тем, что ему интересно, остальные важные для жизни сферы могут сильно пострадать. Например, если ему базово не интересна арифметика, он может значительно просесть в знаниях в этой области, а значит, в дальнейшем он может столкнуться с трудностями при изучении алгебры и геометрии.