Как в регионах повышают роль мужчины в семье и воспитании детей

В Нижегородской области создадут систему консультирования отцов. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин. Он призвал мужчин "быть защитниками своих женщин, а не инфантильными эгоистами".

"Настоящий мужчина готов брать на себя ответственность и проявлять заботу. Только в союзе с надежным спутником жизни женщина может полноценно реализовать себя как мама. В такой семье растут счастливые дети, которые видят правильную модель отношений", - заявил губернатор.

По его мнению, создание гармоничной и здоровой семьи невозможно без вовлеченного участия мужчины.

"Будем прорабатывать варианты психологической и социальной работы с будущими папами", - пообещал Глеб Никитин.

Напомним, в конце прошлого года поддержать отцовство призвал президент страны. В частности, он указал на необходимость участия мужчины в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и ведении здорового образа жизни для сохранения репродуктивного здоровья.

Активное участие отца в жизни семьи идет на пользу всем ее членам и сказывается на успешности детей в их взрослой жизни, уверен психолог Илья Шамин.

"Современная роль отца в жизни ребенка не исчерпывается материальными вложениями. Более того, в XXI веке, когда женщинам доступны все способы заработка и социальной и личностной реализации, отцам предоставляется возможность перерасти свою когда-то привычную роль", - отметил специалист.

По мнению психолога, сложность состоит в том, что сейчас отцами становятся представители поколения, которое уже знает о важности отца в жизни ребенка, но слабо представляет себе инструменты реализации себя в отцовстве.

"Раньше отцы традиционно учили детей определенным навыкам, применимым к материальному миру: что-то смастерить, починить, собрать, - объясняет Шамин. - Сейчас важнее становится передать детям особенности устойчивости в меняющемся мире".

Работа над повышением значимости роли отца в семье и воспитании детей идет уже давно. В России несколько лет работает Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка - общественный орган, действующий как на федеральном, так и на региональных уровнях. В Самарской области, например, такой создали более трех лет назад. Он объединил активных мужчин, пропагандирующих ответственное отцовство, сохранение духовных и нравственных ценностей. У председателя Совета Константина Доладова пятеро сыновей. В соцсетях он делится с подписчиками тем, как проводит время с детьми, рассказывает о семейных традициях. Например, каждый год 12 апреля достают пожелтевший номер "Литературной газеты" от 13 апреля 1962 года, где вышла статья о полете Гагарина. Для семьи это память "о гордости, которую испытывала вся страна".

Советы отцов успешно действуют и в Башкирии. Они организуют спортивные турниры и культурные мероприятия, проводят уроки мужества, экологические акции, занимаются патриотическим воспитанием, оказывают помощь детям из интернатов и отцам-одиночкам, направляют гуманитарную помощь в зону СВО, участвуют в разработке и реализации региональных программ, направленных на укрепление института семьи.

Для поощрения отцов в Башкирии в 2020 году учредили медаль "Отцовская доблесть". А в Самарской области лучшим папам с 2007 года вручают знак общественного признания "Во славу отцовства". Среди награжденных - родители кровных и приемных детей, отцы-герои, воспитатели общественных организаций.

А в Ульяновской области еще в 2005 году начали отмечать День отца - задолго до того, как этот праздник был учрежден на всероссийском уровне. Датой выбрали день рождения отца Ленина Ильи Ульянова, которого на родине вождя до сих пор принято ставить в пример в качестве образцового главы семьи. В этот день традиционно проводили семейные фестивали, конкурс "Папа года" и церемонии награждения лучших отцов региона почетными знаками. В 2021 году после учреждения федерального Дня отца региональный упразднили. А вот "Папу года" выбирают до сих пор.

Как пояснили в региональном министерстве соцразвития, победители конкурса - это не просто хорошие родители, а мужчины, которые совмещают воспитание детей с общественной работой. Особое внимание уделяют отцам, которые, вернувшись с фронта, активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.

В прошлом году победителем конкурса стал слесарь Александр Николаев, отец шестерых детей из Ульяновска.

"С началом СВО теме отцовского воспитания уделяется больше внимания. Роль отца растет. У меня растут сыновья, занимаюсь с ними спортом, рассказываю о военной службе. У меня самого отец военный. И мои дети знают, что быть сыном России - это достойно".

Александр старается быть во всем примером для своих детей. Сейчас готовится к участию в полумарафоне в Казани, который пройдет 2 мая.