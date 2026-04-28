Как соцсети становятся не способом общения, а побегом подростка от боли

Алгоритмы соцсетей создают дофаминовую ловушку: ребёнок ждёт лайк как подтверждение своей ценности, но краткая вспышка радости сменяется ещё более глубоким одиночеством. Как помочь подростку вырваться из этого круга, не ломая его психику, и почему важнее задать вопрос «что ты чувствуешь?», а не кричать «убери телефон»?

«Во время работы в школе учителем я очень часто сталкивалась с комментариями родителей по поводу неконтролируемого использования соцсетей их детьми. необходимо разобраться в том, насколько правильно измерять «нормальность» поведения подростка количеством проведенных в сети часов», — пояснила в комментарии RuNews24.ru эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА», кандидат политических наук и преподаватель РАНХиГС Екатерина Лебедева.

По словам эксперта, сегодня мы все «цифровые люди» в той или иной степени. Цифровая среда — это новое пространство нашей социальной адаптации и социализации, именно в ней теперь формируется «цифровой профиль» взрослых и «цифровая идентичность» подрастающего поколения.

«Важно не то, сколько времени мы проводим в соцсетях, а как именно это делаем, с какой целью и к какому результату нас это приводит? Но рано или поздно мы столкнемся с моментом, когда мы выключим телефон, или уже не сможем остановиться в бесконечном скроллинге ленты. Здоровое использование соцсетей — это когда телефон наш инструмент, а не мы рабы транслируемого через его экран контента. Подростки используют сети для расширения своих возможностей в реальной жизни, поиска информации, творчества, общения с друзьями. Сеть здесь — дополнение к настоящей жизни».

Эксперт подчёркивает, что есть и обратная сторона медали — компенсаторное патологическое использование соцсетей. Когда «залипание» в телефон становится единственным способом регуляции эмоций. Как понять, что это уже произошло?

«Во-первых, когда ради ленты вертикальных видео или лайков подросток систематически жертвует витальными потребностями и социальными обязанностями, становиться замкнутым. Во-вторых, если при невозможности выйти в сеть подросток проявляет не просто скуку, а неконтролируемую агрессию, тревогу или глубокую апатию. И самое главное, третье, когда соцсети используются уже не для общения, а как «анестезия от реального мира». Если подростку плохо, и он идет не к семье и друзьям, а занимается бесконечным скроллингом, отключая мозг».

Как пояснила Екатерина Лебедева, для одинокого ребенка и подростка, и даже для взрослого человека, соцсети становятся дешевым эндорфином, быстрыми и вредными заменителями реальности.

«Каждому из нас важно чувствовать себя частью чего-то большего, сообщества, группы, семьи. И если в школе или семье ребенок чувствует себя изолированным, он ищет признания в сети. А алгоритмы и эхо-камеры только и рады тому, чтобы создать иллюзию близости, и подкрепить это чувство. Подросток попадает в дофаминовую ловушку: он ждет лайка как подтверждения своей значимости. Но лайк — это короткая вспышка радости, за которой следует еще более глубокое падение в одиночество. Это и есть патологическая привязанность».

Любые угрозы и запреты не работают эффективно, максимум — это радикализация подростка и подрыв и уничтожение доверия.

«Встает вопрос, а можно ли что-то сделать? Да, можно. Например, научить с детства или уже с юношества ребенка распознавать свое состояние, чувства и эмоции. Вместо «убери телефон!», уточнять, а «что ты чувствуешь?». Также очень важно, чтобы у подростка была зона успеха в реальном мире, например, хобби, спорт, волонтерство, спорт, шахматные или дискуссионные клубы. И, конечно, любые советы и лекарства не сработают, если родители сами не являются примером для подражания, нужно создавать домашние правила «цифрового детокса» для взрослых и детей».

Эксперт подчеркнула, что подростку важно объяснить механизмы работы соцсетей, помочь с пониманием и осознанием того, что им манипулируют ради прибыли корпораций. Неутешительным является вывод, что сегодня соцсети являются зеркалом наших комплексов и проблем, дефицитов внимания. И это касается не только подростков. Мы должны начать с себя.