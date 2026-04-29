Почему не стоит полностью убирать сахар и фастфуд из детского меню

Врач Екатерина Паснова считает, что полностью исключать сахар из питания ребёнка не нужно.

Тема сахара и фастфуда в детском рационе требует здравого и аккуратного подхода. При чрезмерном употреблении и то и другое действительно может вредить здоровью, но в умеренных количествах такие продукты вполне могут вписываться в сбалансированное питание.

Главный внештатный детский специалист по реабилитации Екатерина Паснова в разговоре с "Радио 1" отметила, что полный отказ от сахара в рационе ребёнка не только трудно реализовать, но и, по сути, не имеет смысла. Организму он нужен, главное – соблюдать меру.

– По нормам ВОЗ, для детей от 2 до 3 лет – около 15 грамм сахара в день, для детей 4–6 лет – около 35 грамм. В России детское питание в садах и школах даёт примерно 37–40 грамм, то есть мы почти в норме, – пояснила Паснова.

Как подчеркнула специалист, настоящая проблема не столько в самой сладости, сколько в том, какую роль ей придают родители в процессе воспитания. Не стоит поощрять ребёнка конфетами по схеме: "Сделал что-то хорошо – получи сладкое". Иначе потом любой успех у него будет ассоциироваться с желанием что-нибудь съесть, предупредила врач.

Она также отметила, что жёсткие запреты нередко дают обратный результат – ведь, как известно, запретное всегда особенно привлекательно.