Психолог призвал исключить эксперименты в образовании

Практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс предупредил, что геймофикация образования лишает детей возможности обучаться через труд и в итоге чего-то добиваться в жизни. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Сейчас, смотрите, какая проблема, - молодежная депрессия, это уже феномен современности. А почему она есть? Потому что под детей все время подстраивались в детстве, в юности, а потом выпустили в реальную жизнь, где под них не подстраиваются. Им мамы, папы обещали, что у них обязательно все получится, что они самые лучшие на свете, самые талантливые, а в реальном мире конкуренты появляются», - объясняет психолог.

Он считает, что лучше всего применить тактику обучения, как в СССР и прекратить эксперименты с методиками как педагогам, так и родителям. В качестве доказательства эксперт привел результаты своих наблюдений. Выясняется, что дети из частных школ, где буквально «возятся» с каждым ребенком, гораздо меньше подготовлены к реальному миру и к жизни, где под них не подстраиваются, чем дети из гимназий, где на первом месте «муштра и зубрежка, как в Советском Союзе».