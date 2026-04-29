Пластический хирург рассказал, какие операции можно делать подросткам

Все пластические операции подросткам делаются исключительно с разрешения родителей, сказала НСН Ситора Окушко.

Пластический хирург Ситора Окушко рассказала в пресс-центре НСН, что хирургическим методом можно исправить врожденные травмы у детей, например, лопоухость, а также восстановить внешность после ДТП.

«Существуют операции, которые можно проводить подросткам. Например, исправление лопоухости. Её можно проводить ребенку в 5-7 лет, когда хрящик не до конца сформировался. Это делается только с разрешения родителей. Также проводятся посттравматические операции, например, после ДТП. Мы восстанавливали внешность деткам, давая им возможность чувствовать себя комфортно. Врожденные аномальные тоже можно исправить хирургически, если родители дают на это добро. Подростки приходят», — сказала собеседница НСН.

В России растёт число психических расстройств среди подростков — за 10 лет количество диагнозов у молодёжи 15-17 лет увеличилось на 53%: с 18,5 тысячи до 28,3 тысячи случаев. До 80% выявленных нарушений приходится на тревожные расстройства, депрессию и неврозы. За 2025 год число обращений подростков с затяжной тревогой и депрессией выросло примерно на 20%.

Эксперты связывают эту тенденцию с повышенной учебной нагрузкой, влиянием соцсетей, последствиями пандемии и общим ростом тревожности в обществе. При этом около 10% российских подростков имеют пограничные психические расстройства — а реальная цифра может быть ещё выше.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила в пресс-центре НСН, что назначение антидепрессантов подросткам — это страшно, так как нет гарантий, что не потребуются более серьезные препараты.