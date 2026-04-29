Тревожные сигналы: как вовремя заметить психические расстройства у ребенка

Родителям важно внимательно следить за любыми изменениями в поведении детей, чтобы не пропустить начало психических проблем. Об этом заявила нейропсихолог Алёна Истомина.

«Очень много психологических проблем у подростков можно выявить на ранней стадии. Мы часто сталкиваемся с тем, что родители несколько лет наблюдают за ребенком, видят тревожные звоночки, но почему-то считают, что это норма», - отметила она в беседе с НСН.

По её словам, тревожными сигналами могут быть резкие перепады настроения, замкнутость, трудности в общении, нарушения сна и аппетита. Также стоит насторожиться, если ребёнок начинает разговаривать сам с собой, слышит или видит то, чего нет. Несмотря на это, многие родители годами игнорируют подобные признаки, считая их нормой, и откладывают обращение к специалисту.

Эксперт отметила, что страх перед обращением к психологу остаётся серьёзной проблемой, хотя своевременная помощь может предотвратить развитие тяжёлых состояний.

Статистика подтверждает рост проблемы: за последние годы число психических расстройств у подростков значительно увеличилось. Большинство случаев связано с депрессией, тревожными расстройствами и неврозами. Специалисты связывают это с высокой учебной нагрузкой, влиянием соцсетей, последствиями пандемии и общей тревожностью в обществе.

Эксперты подчёркивают: при появлении первых симптомов важно не терять время и как можно раньше обращаться за профессиональной помощью.

Ранее «СП» сообщала о том, что профилактика атеросклероза может стать проще — российские учёные выявили диету, способную снизить риск развития этого опасного заболевания и связанных с ним осложнений.