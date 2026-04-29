Перечислены привычки, которые портят зрение детей

Долгие часы за конспектами и домашней работой, обязательное чтение и отдых за компьютером или смартфоном наносят вред зрению подростков. Как сохранить зрение в таких условиях, «Газете.Ru» рассказала руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон», врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова.

По ее словам, регулярная проверка зрения — не просто формальность, а важная мера для сохранения здоровья глаз подростка. Плановые осмотры следует проходить не реже одного раза в год, даже если нет никаких жалоб. Именно в школьные и студенческие годы, когда зрительная нагрузка резко возрастает, чаще всего развивается и прогрессирует миопия, известная в народе как близорукость. Раннее выявление проблемы и регулярное наблюдение позволяют вовремя принять меры и сохранить высокое качество зрения.

«Но полагаться только на плановые визиты не стоит — консультация офтальмолога необходима немедленно, если появились тревожные сигналы. Зрительная система растущего организма может испытывать колоссальные нагрузки во время учебы, и важно заметить первые тревожные признаки», — подчеркивает Корнилова.

Насторожиться стоит, если появились некоторые изменения.

Визуальные признаки: покраснение глаз к концу дня, частое моргание.

Особенности поведения: жалобы на усталость или боль в глазах, привычка наклонять голову под определенным углом для того, чтобы лучше рассмотреть что-либо, прищуриваться, глядя на удаленные объекты.

Физический дискомфорт: частые головные боли, особенно после зрительной нагрузки (уроков, работы за компьютером).

«Любой из этих симптомов может быть признаком того, что требуется помощь специалиста и профессиональная диагностика. Откладывать визит к офтальмологу нельзя», — заявила она.

Что касается гаджетов: современные технологии прочно вошли в процесс обучения и отдыха, поэтому вопрос их влияния на зрение действительно актуален.

«Нельзя сказать, что гаджеты напрямую вызывают какое-то заболевание. Но они все же могут стать фактором прогрессии определенных проблем со зрением», — рассказывает Корнилова.

Происходит это по двум основным причинам.

Во-первых, длительная работа на близком расстоянии может вызывать перенапряжение внутриглазных мышц. Во-вторых, увлечение цифровыми устройствами резко сокращает время пребывания детей на улице при естественном дневном освещении, тогда как именно солнечный свет является одним из важных факторов для правильного развития глаза ребенка и профилактики прогрессирования миопии.

«Вместо жестких запретов использования гаджетов, которые часто неэффективны, детям лучше внедрить основы цифровой гигиены, считает эксперт. Может помочь правило "20-20-20": каждые 20 минут перед компьютером/планшетом/телефоном делать 20-секундный перерыв, смотря вдаль на 5–6 метров. Следить за расстоянием до экрана тоже нужно. Например, использовать смартфон стоит на 30–40 см от глаз. Не стоит забывать и о прогулках. 1–2 часа при естественном освещении позволяют глазам отдохнуть», — посоветовала офтальмолог.

Если ваш ребенок любит читать при плохом освещении, стоит насторожиться. Тусклое освещение — например, если читать книгу в кровати перед сном — заставляет зрачок расширяться для захвата большего количества света, что может влиять на контрастность и качество изображения, вызывая головные боли и зрительное напряжение.

«Чтение в движении также не очень полезно. Из-за постоянной тряски текст непрерывно колеблется, и глазам приходится проделывать дополнительную работу по стабилизации изображения. Для сохранения здоровья глаз чтение и изучение текста желательно проводить за столом при качественном равномерном освещении», — добавляет Корнилова.

На вопрос «какое средство коррекции выбрать — очки или линзы» нельзя ответить однозначно. Оба средства коррекции обладают своими преимуществами, и современный подход заключается в их разумном сочетании.

Контактные линзы могут открыть новые возможности для активной жизни: они способны обеспечить коррекцию зрения, при этом не изменяя размеры окружающих предметов (не увеличивают и не уменьшают их) и не ограничивая поле зрения. С эстетической стороны контактные линзы могут позволить свободно экспериментировать с имиджем.

К тому же в некоторых случаях специальные контактные линзы для детей способны замедлять миопию (близорукость). Такие контактные линзы созданы с учетом особенностей детского глаза и имеют специальный дизайн. В них есть несколько зон: центральная зона для коррекции миопии и обеспечения хорошего зрения, а другие — для замедления избыточного роста глаза, из-за которого возникает заболевание.

Однако такой вид коррекции зрения требует дисциплины: нужно соблюдать правила гигиены, вовремя менять линзы. В случае использования линз плановой замены необходимо очищать линзы и ухаживать за контейнером, не ложиться в них спать.