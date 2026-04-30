Не спешите ругать: психолог объяснила, как спасти ребенка от воровства

Не спешите ругать: психолог объяснила, как спасти ребёнка от воровства
Даже если ребёнку объясняли, что брать деньги без спроса — это плохо, он всё равно может так поступить. Как поступить родителям: наказать или разобраться в причинах? На этот вопрос ответила клинический психолог Ирина Польгун.
По её словам, не стоит ждать от ребёнка внятных объяснений — он ещё не умеет анализировать свои мотивы. Задача взрослых — помочь ему разобраться в ситуации и чувствах, а не просто наказать. Наказание само по себе не научит, как поступать правильно, особенно если у ребёнка нет других способов удовлетворить свои потребности.
Психолог выделила основные скрытые причины детского воровства:
- Физиологические потребности: желание купить сладости, развлечься.
- Потребность в безопасности: возможно, ребёнка заставляют платить «дань» сверстники.
- Социальные потребности: желание быть принятым в компанию, где ценится финансовое участие.
- Потребность в уважении: стремление к признанию и лидерству.
- Потребность в самореализации: деньги нужны для хобби или развития.
«Важно выяснить, на что именно ребёнку понадобились деньги, и вместе найти законный способ их получения. За каждой такой ситуацией часто стоит недостаток внимания и любви со стороны родителей», — подчеркнула эксперт в беседе с life.ru.
Главное — не наказание, а поддержка и постоянный контакт с ребёнком. Если он будет чувствовать, что дома его понимают и помогут найти выход из любой ситуации, потребность воровать исчезнет сама собой.
