Новые правила ЕГЭ и ОГЭ: что изменилось в 2026 году

Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году. Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к участникам экзамена и их вещам. Какие изменения затронули ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году — в материале «Вечерней Москвы».

В 2026 году ЕГЭ и ОГЭ пройдут без глобальных реформ. Внесены лишь точечные изменения, которые касаются отдельных заданий, критериев оценивания, технических требований и шкалы перевода баллов, рассказала «ВМ» глава учебной части ЕГЭ-центра «Школа на Газетном» Олеся Маерова.

Что изменилось в ЕГЭ

В ЕГЭ по русскому языку для составления заданий теперь может использоваться более широкий круг источников. В задании 7 обновлена формулировка: в экзаменационный материал могут включаться разные типы грамматических ошибок. В сочинении отменен отдельный порядок проверки текстов объемом 100–149 слов. Критерий К5, по которому оценивается логика рассуждения, также скорректирован.

В ЕГЭ по информатике содержательная часть не пересмотрена. Изменение связано с техническими условиями выполнения работы: экзаменационные файлы будут доступны в форматах .ods, .odt и .txt. Поэтому при подготовке важно заранее проверить, как открываются и редактируются такие файлы.

В ЕГЭ по литературе пересмотрены подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом. За сопоставительные задания 5 и 10 теперь можно получить не 8, а 7 первичных баллов. За большое сочинение, напротив, максимальный балл увеличен с 18 до 20, отдельно оценивается фактологическая точность ответа.

Что изменилось в ОГЭ

В ОГЭ по русскому языку расширен список источников для составления заданий. Задания 13.1, 13.2 и 13.3 приведены к единому формату, унифицированы формулировки и критерии оценивания. При оценке грамотности и фактической точности речи исключен особый порядок для работ объемом от 100 до 139 слов.

В ОГЭ по географии скорректирована последовательность ряда заданий. Это важно учитывать при подготовке, ведь привычка выполнять задания в стандартном порядке может привести к неэффективному распределению времени на экзамене.

В ОГЭ по информатике закреплены форматы файлов .odt, .odp, .ods и .txt.

В ОГЭ по литературе повышен максимальный первичный балл за работу — с 37 до 45.

В ОГЭ по истории скорректирован максимальный первичный балл — с 37 до 35.

Насколько изменения затруднят сдачу экзаменов

По мнению эксперта, основной риск для выпускников — подготовка по материалам прошлых лет без сверки с демоверсиями 2026 года.

«Сложнее всего адаптация пройдет у выпускников, которые готовятся по старым сборникам и не сверяют задания с демоверсиями 2026 года. Особенно это касается русского языка, литературы и информатики», — отметила Маерова.

Отдельная группа риска — ученики, которые делают ставку на шаблоны, предупредила собеседница «ВМ».

«В русском языке и литературе повышается значение точного понимания критериев, логики ответа и фактологической корректности. Формально выученная структура сочинения не гарантирует высокого балла, если работа содержит логические ошибки или фактические неточности. Для информатики риск связан с техникой выполнения. Если выпускник не работал с утвержденными форматами файлов, он может потерять время на экзамене даже при хорошем знании предмета», — пояснила эксперт.

Подготовку нужно вести только по актуальным демоверсиям, спецификациям и кодификаторам 2026 года, посоветовала специалист. Старые материалы можно использовать для тренировки тем, но не как ориентир по структуре, формулировкам и оцениванию.

«Главное для выпускников — проверить изменения по выбранным предметам, учитывать обновленные критерии оценивания при выполнении заданий и заранее привыкнуть к техническим требованиям экзамена. В 2026 году экзамены не становятся принципиально другими, но цена невнимательности к деталям заметно возрастает», — добавила Маерова.

Расписание основного этапа сдачи ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в 2026 году (без учета резервных дней) продлится с начала июня и до середины месяца. Даты экзаменов:

1 июня — история, литература, химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика (базовый и профильный уровни);

11 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);

18 июня и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

Расписание основного этапа сдачи ОГЭ

Основной этап сдачи ОГЭ для девятиклассников пройдет с 2 июня по 6 июля 2026 года. Даты экзаменов:

2 июня — математика;

5 июня — все предметы, кроме русского языка и математики;

6 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), информатика;

9 июня — русский язык;

16 июня — все предметы, кроме русского языка и математики;

19 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.

