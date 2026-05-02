Репетитор рассказал в какие сроки можно подготовиться к ЕГЭ

Репетитор по профильной математике Илья Печеский рассказал о сроках подготовки к ЕГЭ.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что экспресс-подготовка не позволяет получить высокий результат.

«Если школьник набрал ровно 12 баллов, выполнив только первую часть, в переводе во вторичные баллы это будет уже до 70 баллов. При этом на выполнение первой части выпускники обычно тратят 20—40 минут. Таким образом, уже за счёт первой части можно получить достойный результат», — заявил Печеский.

По его словам, для такого уровня необходимо около двух-трёх месяцев регулярных занятий.

Он добавил, что более высокие результаты требуют значительно большего времени и системной подготовки.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв заявил, что при несогласии с недопуском школьника к ОГЭ или ЕГЭ родители могут обратиться в конфликтную комиссию.