В профсоюзе сочли неэффективным досмотр школьников перед экзаменами

Меры контроля лишь провоцируют конфликты.

Необходимо воспитывать детей и формировать культуру «несписывания».

Для этого в образовательных учреждениях должны быть подходящие для продуктивного обучения условия. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился председатель организации Дмитрий Казаков.

«Это поражает количество конфликтов и эксцессов. Поэтому и происходит такой отказ. С помощью ужесточений не получится решить проблему. Или только с помощью одного ужесточения не получится решить проблему списываний и так далее. Нужно воспитывать детей. Во многих странах есть такое понятие, как ценность образования и культура несписывания. Детей надо воспитывать годами и десятилетиями. Я не говорю, что нужно отказаться от контроля здесь и сейчас, и это сразу поможет. Нет, это долгий процесс воспитания, но для этого в школах нужно создавать условия для нормальной учёбы и нормальной работы. Когда этих условий нет, остаётся только один способ контроля, и он поражает конфликты».

Ранее Рособрнадзор запретил досматривать участников ГИА-2026. Школьники должны добровольно сдавать все вещи перед экзаменами, сообщили РИА Новости.