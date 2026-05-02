Названа причина появления испорченных зубов у современных детей

Рост кариеса у современных детей связан с изменением питания: они стали чаще употреблять мягкую пищу и шоколад. Причину появления испорченных зубов назвала стоматолог Мариам Кикалеишвили в беседе с РИА Новости.

«Раньше дети не ели столько шоколада и сладостей. Сегодня же это ежедневная норма. Кроме того, блендерная еда влияет на формирование челюсти и вызывает аномалии прикуса», — объяснила Кикалеишвили.

По ее словам, мягкая пища не дает достаточной нагрузки на зубы и челюсть, что приводит к их неправильному развитию и повышает риск стоматологических проблем.

Ранее стоматолог-ортопед клиники Нодира Сарсадских предупредила, что появление щелчков в челюсти может грозить серьезными последствиями. По ее словам, звук при открывании рта возникает из-за смещения хряща внутри височно-нижнечелюстного сустава.