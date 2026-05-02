Психолог объяснила, как развить эмоциональный интеллект у детей

Развить эмоциональный интеллект ребёнка и укрепить его чувство безопасности можно не с помощью специальных курсов и приложений, а через простой семейный разговор за ужином. Об этом сообщила клинический психолог, руководитель центра психологической поддержки Екатерина Камчатова.

По словам эксперта, главная проблема современных семей — не дефицит времени, а дефицит присутствия. Можно провести с ребёнком целый день, но ни разу по-настоящему не встретиться с ним взглядом. Одним из самых действенных форматов психолог назвала «вечерний огонёк», когда за ужином каждый член семьи делится одним хорошим событием дня и одной трудностью. Майские праздники, когда семья собирается вместе и не спешит, — удобное время, чтобы ввести такой ритуал.

Камчатова подчеркнула, что этот ритуал решает сразу несколько задач: учит ребёнка распознавать и называть свои переживания, показывает, что трудности — нормальная часть жизни, и создаёт пространство для уязвимости без осуждения. Для детей помладше психолог порекомендовала игры на угадывание чувств по мимике. Во время прогулок с ребенком можно играть в «миссии на внимательность».

Взрослым не нужно быть идеальными родителями или аниматорами 24 часа в сутки. Ребёнку нужен взрослый как исправный радиоприёмник, который регулярно принимает сигнал и действительно включённо даёт ответ. Именно это, по словам эксперта, создаёт у ребёнка ощущение безопасности, из которого потом вырастают мотивация, самостоятельность и устойчивость к стрессу. Внедрение простых ежедневных ритуалов общения может оказаться эффективнее любых развивающих программ, поскольку базируется на естественной человеческой потребности в искреннем контакте и принятии.