В России предложили увеличить длительность перемен в школах

В Общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах
Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.
«Очень непросто детям переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание», — пояснил он в комментарии РИА Новости.
Представитель Общественной палаты добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса, это время необходимо выделить для спокойного приема пищи.
По словам Владислава Гриба, он надеется, что Роспотребнадзор пересмотрит имеющиеся нормы в учебных учреждениях.