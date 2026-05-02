В России предложили увеличить длительность перемен в школах

В Общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах

© РИА Новости

Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

«Очень непросто детям переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание», — пояснил он в комментарии РИА Новости.

Представитель Общественной палаты добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса, это время необходимо выделить для спокойного приема пищи.

По словам Владислава Гриба, он надеется, что Роспотребнадзор пересмотрит имеющиеся нормы в учебных учреждениях.​​