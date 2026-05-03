В Рособрнадзоре напомнили, что ждет опоздавших на ЕГЭ

Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены на экзамен, но время окончания экзамена для них будет таким же, как и для тех, кто пришел вовремя. Об этом говорится в письме Рособрнадзора, содержащем рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, которое есть в распоряжении ТАСС.

© РИА Новости

«В случае если участник экзамена опоздал на экзамен - он допускается в ППЭ (пункт проведения экзамена - прим. ТАСС) к сдаче экзамена, при этом время окончания экзамена, зафиксированное на доске (информационном стенде) организаторами, не продлевается, инструктаж, проводимый организаторами, не проводится», — говорится в рекомендациях.

Если в течение 2 часов от начала экзамена ни один школьник не пришел, то принимается решение об остановке экзамена в пункте его проведения или отдельных аудиториях, уточняется в документе.