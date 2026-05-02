Психиатр призвал не осуждать подростка, когда у него похмелье

Похмелье у подростков нередко воспринимается как «тот же самый» процесс, что и у взрослых, только в более легкой форме. Но это состояние имеет ряд особенностей, которые делают его потенциально более опасным, рассказала «Газете.Ru» психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Марина Алексеева.

© Unsplash

По словам специалиста, ключевое отличие связано с тем, что организм подростка еще находится в стадии формирования и хуже справляется с токсической нагрузкой. Это касается как работы печени, отвечающей за переработку алкоголя, так и центральной нервной системы. В результате даже относительно небольшие дозы могут вызывать более выраженную реакцию — от сильной интоксикации до резкого ухудшения самочувствия на следующий день.

«Подросток переносит похмелье тяжелее не только субъективно, но и физиологически. Его системы детоксикации еще не работают так эффективно, как у взрослого», — пояснила Алексеева.

Отдельное значение имеет влияние алкоголя на мозг. В подростковом возрасте продолжается активное развитие нервной системы, и любые токсические воздействия могут оказывать более выраженный эффект. Алкоголь нарушает баланс нейромедиаторов, в частности тормозных и возбуждающих процессов, что проявляется не только в виде физического недомогания, но и в виде тревожности, раздражительности и эмоциональной нестабильности. В некоторых случаях это состояние может восприниматься как «плохое настроение», однако на самом деле речь идет о биохимической реакции организма.

Кроме того, у подростков чаще отсутствует опыт контроля дозы и понимание собственных границ. Употребление алкоголя в компании усиливает этот фактор: ориентируясь на окружающих, подросток может выпить больше, чем способен перенести его организм. Это увеличивает риск выраженной интоксикации и, как следствие, тяжелого похмельного состояния. При этом сам подросток не всегда связывает свое состояние с количеством выпитого и не понимает, как избежать повторения ситуации.

По словам врача, важно учитывать и психологический аспект. Плохое самочувствие после употребления может сопровождаться чувством стыда, тревоги или страха реакции со стороны родителей. Это приводит к тому, что подросток скрывает свое состояние и не обращается за помощью, что только усугубляет ситуацию. В результате даже относительно легкое похмелье может протекать тяжелее из-за отсутствия поддержки и неправильных действий.

Специалист подчеркивает, что первая реакция взрослых в такой ситуации играет ключевую роль. Давление, обвинения и попытки «наказать» за произошедшее не только не помогают, но и увеличивают дистанцию между родителем и подростком.

«В этот момент важно не усиливать стресс, а стабилизировать состояние. Если подросток понимает, что его не осуждают, он быстрее идет на контакт и принимает помощь», — отметила Алексеева.

С практической точки зрения помощь должна быть направлена на облегчение состояния и наблюдение за симптомами. Важно обеспечить покой, доступ к воде, легкое питание и при необходимости медицинскую консультацию. При этом специалист предупреждает, что попытки «лечить» похмелье повторным употреблением алкоголя недопустимы.

«Это распространенная ошибка, которая может формировать опасный поведенческий сценарий и увеличивать риск дальнейших проблем», — подчеркнула врач.

По словам эксперта, особое внимание следует обращать на выраженность симптомов. Сильная рвота, потеря сознания, нарушения дыхания или координации требуют немедленного обращения за медицинской помощью. В таких случаях речь может идти не о похмелье, а о более серьезном состоянии, связанном с алкогольной интоксикацией.

В дальнейшем важно не ограничиваться разовой реакцией, а обсудить ситуацию с подростком после того, как его состояние нормализуется. Такой разговор позволяет не только снизить риск повторения, но и сформировать более ответственное отношение к подобным ситуациям.

«Главная задача — не наказать, а объяснить последствия и помочь подростку сделать выводы», — пояснила Алексеева.

Эксперт подчеркивает, что похмелье в подростковом возрасте — это не просто временное недомогание, а сигнал о том, что организм столкнулся с нагрузкой, к которой он не готов. От того, как на эту ситуацию отреагируют взрослые, во многом зависит дальнейшее поведение подростка и его отношение к алкоголю.