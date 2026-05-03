Что делать, если ребенок все время проводит в телефоне и ничего не хочет

Есть несколько способов вытащить ребенка из виртуального мира в реальный: нужно ввести правила использования гаджетов дома, обсудить допустимое время использования, не обвинять ребенка, дать ему домашние дела и помочь найти хобби, рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Анна Пустовалова.

«Часто гаджет — это не проблема, а способ справиться с чем-то сложным. Это может быть школьная перегрузка, сложности в общении, иногда это страх ошибок. Так, например, ребенок, который получает много замечаний за оценки, может уходить в игры, где он «лучший в команде». Перед тем, как возвращать ребенка в реальный мир, нужно понять, какую проблему решает гаджет. Дальше можно переходить к действиям», — объяснила специалист.

Во-первых, нужно начать с себя: введите простые правила для всей семьи — например, ужин без гаджетов.

«Во-вторых, научитесь разговаривать без обвинений. Важно говорить не через давление, а через свои чувства. Не «сколько можно сидеть», а «я переживаю и скучаю по тебе». Например, фраза «Мне не хватает нашего общения. Давай подумаем, как нам обоим сократить время, проведенное за телефонами» поможет снизить сопротивление. В-третьих, обсудите и зафиксируйте: сколько времени можно проводить в телефоне, правило «сначала дела», понятные последствия нарушения правил. Например: «Если сегодня лимит превышен, завтра время сокращается на 30 минут» — без криков и споров, по заранее оговоренному правилу», — рассказала психолог.

Четвертый шаг, по словам психолога, — дать ребенку домашние дела. У ребенка должны быть задачи, в которых он чувствует свою значимость. Например, он сам идет в магазин за продуктами, помогает готовить ужин или отвечает за выгул собаки. Это не «нагрузка», а опыт: «я нужен».