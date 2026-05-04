Как не срываться на детей: советы психолога

Чтобы снизить количество срывов, важно наладить понятную коммуникацию с ребёнком и установить чёткие семейные правила. Это поможет уменьшить напряжение и сделать атмосферу в семье более предсказуемой. Также стоит разрешить себе злиться: это естественная эмоция, и её подавление может привести к взрывам гнева.

Шагабутдинова предлагает алгоритм работы со злостью:

Признайте эмоцию: скажите себе, что вы злитесь. Возьмите физическую дистанцию: выйдите в другую комнату или умойтесь. Разрядите напряжение через тело: выполните упражнения на расслабление. Регулярно восстанавливайте ресурс: уделяйте время себе, даже если это всего полчаса в день.

Важно помнить, что идеальная мама — это миф, передает aif.ru. Достаточно быть «достаточно хорошей» мамой, которая умеет справляться с эмоциями и восстанавливаться