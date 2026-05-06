Родителям нужно готовить до 200 тысяч рублей на две недели в детском лагере

Мосгортур провел исследование о детском отдыхе. Выяснилось, что сегодня все так же школьников в каникулы отправляют в летние лагеря. При выборе учреждения 52 процента родителей в первую очередь обращают внимание на безопасность. Важным критерием стали возможности для развития, прогулки на свежем воздухе и культурная программа. «Вечерняя Москва» узнала, где можно отдохнуть детям.

В ходе исследования выявились и барьеры, которые мешают родителям отпустить ребенка на отдых в лагерь. Например, 30 процентов уверены, что чаду бывает скучно в подобных местах. Однако для того, чтобы такого ощущения не было, важно грамотно ознакомиться со всеми нюансами.

— Лагеря бывают разные. Есть с определенными уклонами, тематикой и программой. Где-то цель — подтянуть ребенка, условно говоря, по математике, поэтому все активности направлены на задачи, где-то ребята просто занимаются спортом, — рассказала «Вечерней Москве» туроператор столичной компании Анастасия Аксенова. — Есть еще замечательный формат, когда все традиции лагеря соблюдаются в санатории. Утром процедуры, а днем ребята готовят номера к вечернему выступлению или играют друг с другом.

Недалеко от Москвы

В Раменском округе работает детский оздоровительный лагерь «ИскраГрад». Он расположен в сосновом лесу. В программу, как заверяют сотрудники, входят спортивные, творческие и оздоровительные мероприятия. Смены здесь длятся 21 день, стоимость — от 70 тысяч рублей.

— Думаю, это лагерь в том классическом понимании, как мы привыкли: экскурсии, подготовка номеров на вечер, дискотеки и прочее, — сказала Анастасия.

Нашелся недалеко от Москвы и профильный ИТ-лагерь «АйДаКемп» для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Здесь ребята изучают языки программирования, разбираются, как пользоваться искусственным интеллектом, а также подтягивают свои навыки в компьютерных играх.

Стоит такое удовольствие от 48 до 95 тысяч рублей. Максимальная длительность смены всего 14 дней.

А для тех, кто не сведущ в делах компьютерных и хочет отдохнуть с пользой, в Подмосковье есть научно-техническая программа «Технокэмп» для детей в возрасте от 9 до 14 лет.

— Здесь все посвящено современным технологиям, техническому творчеству и проектной работе, — сказала туроператор. — Здесь ребята занимаются 3D-моделированием, робототехникой, программированием и прочим.

За 11 дней, в зависимости от дат, стоимость варьируется от 85 до 118 тысяч рублей.

Уехать ближе к морю

В прибрежных зонах, помимо знаменитых «Артека» и «Сириуса», есть еще ряд любопытных лагерей.

Например, «Морская звезда» в Краснодарском крае. Это оздоровительный комплекс, расположенный прямо на берегу моря. Здесь есть свои дендропарк, песчаный пляж и футбольное поле. Стоимость путевки на смену длительностью 21 день обойдется от 96 до 104 тысяч рублей.

Еще один лагерь в Краснодарском крае— «Панда Кэмп». Он тоже находится в живописном месте на берегу моря. Программа схожая с «Морской звездой»: футбол, творческие кружки и танцы. Смена длится всего 14 дней, стоимость — от 70 до 104 тысяч рублей.

Также на берегу Черного моря есть детский лагерь отдыха «Дон». Территория украшена беседками, фонтанами, прудами с рыбками и экзотическими растениями. В программу «Дона» входят мастер-классы, творческие занятия, тренировки, походы и экскурсии. Стоит такое удовольствие от 82 до 88 тысяч рублей.

За границу тоже можно

При поиске иностранных детских летних лагерей родители часто обращают внимание на предложения в Белоруссии, Казахстане и Армении.

— Тут логика очень простая. Нет языковых барьеров и ехать недалеко. Все же в более масштабные путешествия многие родители своего ребенка никогда не отпустят, — рассказала Аксенова.

В Белоруссии особым спросом пользуется Национальный детский оздоровительно-образовательный центр «Зубренок». Он находится в ведомстве Минобразования республики.

— Здесь в первую очередь платят за спокойствие, насколько оно возможно среди детей. Организаторы предлагают различные мероприятия: от походов в библиотеку до вечерней дискотеки, — рассказала Анастасия. — Но с ценами на зарубежные лагеря все непросто. До момента оплаты из-за смены курса сумма может меняться.

В среднем отдых в «Зубренке» на 17 дней обойдется в 50–60 тысяч рублей.

В Казахстане есть республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Программа здесь напоминает отдых в отеле со спа: массаж, галокамера, водные процедуры, в каждом номере есть гидромассажная душевая кабина. Но если ребенку 8–15 лет, то просто ходить на процедуры ему будет скучно. Поэтому в лагере проводят различные творческие фестивали, слеты юных ученых, спартакиады и конкурсы.

Если опираться на курс казахской валюты тенге, то стоимость 15-дневной смены — от 30 тысяч рублей.

Если же ребенку хочется, чтобы в лагере соблюдалась определенная тема, например музыка, искусство или изучение языков, то ему может подойти образовательный лагерь в Армении ArmCamp. Здесь все смены тематические, длятся по 10 дней. В программу входят творческие занятия, спорт, походы и мастер-классы.

Ценник, опять же, зависит от курса валюты. Но в среднем путевка в лагерь здесь обойдется в сумму около 60 тысяч рублей.

В общем, выбор детского отдыха в России и за границей большой, главное — учитывать интересы ребенка и конечно, время, на которое родители готовы с ним расстаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Трофимова, семейный психолог, основатель центра психологии:

— Детский лагерь может пойти на пользу как ребенку, так и родителю. В первом случае большую роль играют социализация и самопознание. Дети могут научиться воспринимать собственное «Я» без слияния с родителями. А родители в это время могут сфокусироваться на себе, а не на воспитании ребенка.

ЦИФРА

21 день в среднем длится смена в летнем лагере. Одна из причин такой продолжительности — акклиматизация.

