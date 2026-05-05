Перечислены причины роста ментальных расстройств у детей

Сегодня несовершеннолетние чаще сталкиваются с ментальными расстройствами и обращаются за профессиональной помощью, чем несколько лет назад. Об этом газете «Известия» сообщила клинический психолог Татьяна Метелева.

По словам эксперта, раньше на прием к специалистам приходили в основном дети подросткового возраста. Однако сейчас увеличилось число обращений в 9-10 лет. При этом одной из самых распространенных причин является нарушение поведения, особенно по типу отклоняющегося, девиантного поведения.

Психолог подчеркнула, что особенно быстро родители замечают изменения в поведении детей с пристрастием к вейпам. Уже к девятому и десятому классу школы у подростков появляются сформированные зависимости, такие как никотиновая или игровая.

«Параллельно встречаются тревожные расстройства, эмоциональная нестабильность, а также выраженные поведенческие трудности. Ребенок уже в 9–10 лет становится практически неуправляемым — грубит и хамит родителям, устраивает истерики», — подчеркнула специалист.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого предупреждал, что одними из ключевых ошибок взрослых в общении с подростком становятся гиперопека, манипуляции и грубые оценки его внешнего вида. По словам эксперта, подобное отношение только усугубляет подростковый кризис.